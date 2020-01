Cyberpunk 2077 è stato posticipato a settembre

Una settimana ricchissima di rinvii quella ancora in corso a cui oggi si aggiunge un ulteriore posticipo, Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red. L’atteso titolo infatti è stato spostato da aprile a settembre.

In un comunicato del team di sviluppo è stato rivelato che Cyberpunk 2077 arriverà sugli scaffali dei negozi il 17 settembre 2020. CD Projekt ha riferito che la ragione di questo rinvio risiede nel classico lavoro di rifinitura e playtest per garantire la migliore esperienza di gioco possibile. Ad ora, Cyberpunk 2077 è completamente giocabile, ma c’è ancora molto lavoro da fare per raggiungere il livello qualitativo prefissato dagli sviluppatori.

Ricordiamo che questa settimana sono già stati rinviati due attesissimi titoli, Marvel’s Avengers e Final Fantasy 7 Remake.

Cyberpunk 2077 uscirà per PC, PS4, Xbox One e Stadia.

Fonte

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020