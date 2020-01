Halo: Combat Evolved Anniversary per PC entrerà in beta a febbraio

In un aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale della saga di Master Chief, 343 Industries ha fatto sapere che la beta di Halo: Combat Evolved Anniversary in versione PC prenderà il via il mese prossimo.

Come già avvenuto nel caso della versione rimasterizzata di Halo: Reach (qui la nostra recensione), per partecipare alle sessioni di test bisogna far parte del programma Halo Insider e aver aggiornato le informazioni contenute nel proprio profilo, solo allora sarà possibile avere una chance di accedere alla beta che si terrà a febbraio.

L’inizio dei test esterni alla software house può comunque significare solo una cosa: la Master Chief Collection in formato PC sta per arricchirsi del primo capitolo della saga. Chissà però quanto tempo bisognerà attendere affinché ciò accada.

