Resident Evil: Resistance non fa parte del canon della serie

In una recente intervista concessa alla redazione di OPM (via GamesRadar), il producer Peter Fabiano ha reso noto che Resident Evil: Resistance non farà parte del canon della celebre serie prodotta da Capcom.

Ciò significa che la modalità multiplayer inclusa nel remake di Resident Evil 3 sarà sì ambientata all’interno di Raccoon City, permettendo ai giocatori di incontrare personaggi iconici della serie, ma tutto ciò che avverrà in Resistance è da considerarsi al di fuori del canone ufficiale del franchise dal momento che racconterà eventi difficilmente compatibili con la timeline dei vari capitoli della saga.

Vi ricordiamo che Resistance sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal 3 aprile prossimo, data in cui verrà pubblicato anche il remake di Resident Evil 3.

