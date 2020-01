Rocket League: al via i rimborsi per gli utenti Mac e Linux

In seguito alle polemiche derivanti dall’abbandono del supporto a Mac e Linux, Psyonix ha dato il via alla procedura che permetterà a tutti i possessori di Rocket League che giocano su queste due piattaforme di ottenere un rimborso completo.

A farlo sapere ci ha pensato direttamente lo studio recentemente acquisito da Epic Games attraverso un messaggio diffuso tramite Reddit. Qui leggiamo che i rimborsi vanno richiesti direttamente attraverso la procedura automatizzata di Steam, aggiungendo tra le note che il risarcimento viene richiesto a causa della cessazione del supporto.

Gli sviluppatori hanno poi reso noto il motivo di questa decisione, spiegando che l’abbandono del supporto a Mac e Linux deriva dalla volontà di passare alle librerie DirectX 11 e di aggiornare la versione Windows da 32bit a 64bit. Ciò permetterà a Psyonix di aggiungere ulteriori funzionalità al momento impossibili da implementare a causa delle limitazioni derivanti dall’impiego delle obsolete librerie DirectX 9. Alla luce di questo, continuare a supportare le versioni Mac e Linux richiederebbe un impiego di risorse non indifferente, risorse che non sarebbero giustificate dai numeri relativi agli utenti su queste due piattaforme.

