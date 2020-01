Resident Evil 8 potrebbe includere licantropi, un castello e Chris Redfield

Il prossimo Resident Evil porterà il protagonista Ethan Winters in un castello popolato da lupi mannari e zombie, così è emerso dagli ultimi rumor comparsi in rete. Tutte le informazioni sono state riportate sul sito Biohazard Declassified.

Stando alle voci, Resident Evil 8 continuerà ad adottare una visuale in prima persona come in Resident Evil 7 e porterà Ethan Winters in un castello al di fuori di un villaggio rurale su delle montagne innevate. La fortezza pare sia la dimora di lupi mannari e zombie che sostiruiranno i Micomorfi di casa Baker.

Il villain principale pare essere una misteriosa donna fantasma che segue ogni passo di Ethan all’interno dell’inquietante fortezza. Se colpita la donna svanirà nel nulla anziché rimanere ferita o morire. Chris Redfield, già comparso in Resident Evil 7, questa volta accompagnerà Ethan durante la sua avventura e sarà giocabile. Resident Evil 8 è già entrato in fase di beta test lo scorso anno e non si chiamerà “Resident Evil 8”, ma avrà un altro nome.

Ricordiamo che per quanto le informazioni possano essere elettrizzanti, Capcom al momento non ha confermato nulla, quindi come al solito prendete il tutto con le proverbiali pinze.

Fonte