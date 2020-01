Black Mesa, remake di Half-Life, uscirà presto dalla beta

Black Mesa, remake del primo Half-Life che ha debuttato per la prima volta nel 2015, sta per uscire finalmente dalla fase beta.

Nell’ultimo aggiornamento del rifacimento non ufficiale (ma con il benestare di Valve), lo sviluppatore Crowbar Collective ha annunciato che dopo svariati test Black Mesa può finalmente uscire dall’Early Access. Post-lancio, il team ha già in programma vari bug fix, rifiniture varie e un continuo supporto per Steam Workshop.

Nell’ultimo update Black Mesa ha aggiunto Xen, il pianeta natale dei Vortiguant, al gioco completo. Precedentemente disponibile nella beta pubblica ora è stato rifinito e spostato nel titolo completando il gioco. Dalla prospettiva di un giocatore, Black Mesa ha avuto un percorso decisamente lungo e tortuoso rispetto la sua uscita originale, inoltre prima dell’annuncio di Half-Life: Alyx rappresentava la cosa più vicina ad Half-Life 3.

Ora i fan di Half-Life hanno decisamente da che giocare durante questo 2020.

Black Mesa non ha ancora una data d’uscita ufficiale, ma potete tenere d’occhio il gioco attraverso gli aggiornamenti sulla pagina ufficiale Steam. Se siete interessati a farvi un’idea del remake, qui potete guardare in azione come apparirà Xen in Black Mesa.

