Destiny 2: disponibili le prime ricompense di Twitch Prime

Bungie ha fatto sapere che le prime ricompense di Destiny 2 riservate agli abbonati a Twitch Prime sono ora disponibili per essere riscattate.

Lo studio di sviluppo precisa che ciascun drop sarà disponibile per un periodo di tempo limitato: il primo potrà essere riscattato fino al 25 febbraio e include SUROS Regime, Coup de Main decoro, involucro spettro esotico Skyline Flipside e nave esotica unsecured/OUTCRY.

Per ottenere queste ricompense di Destiny 2 basta essere abbonati a Twitch Prime e seguire le istruzioni riportate su questa pagina web. Da notare che i drop sono compatibili con tutte le versioni del gioco, dunque PC, PS4, Xbox One e Stadia, basta solo collegare il proprio account Bungie.net.

