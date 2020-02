Dai creatori di Sniper Elite 4 e Strange Brigade, Zombie Army 4: Dead War arriva oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il nuovissimo capitolo della serie cult horror shooter di Rebellion è disponibile in edizione fisica per PS4 e Xbox e in versione digitale anche per PC.

Qui sotto il trailer di lancio:

Zombie Army 4: Dead War è ora disponibile su PC via Epic Games Store, PS4 e Xbox One.