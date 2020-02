The Outer Worlds per Switch rinviato a causa del coronavirus

L’epidemia di coronavirus sta avendo un impatto anche sull’industria dei videogiochi, soprattutto su quei team di sviluppo con base in Cina come Virtuos, lo studio incaricato da Private Division di realizzare la conversione per Nintendo Switch di The Outer Worlds.

Ed è proprio il publisher a far sapere su Twitter di aver rinviato a data da destinarsi l’uscita di tale edizione del gioco di ruolo fantascientifico targato Obsidian. Il motivo è presto detto: per evitare, o perlomeno ridurre il rischio di contagio tra i dipendenti, gli uffici di Virtuos sono stati chiusi e non è al momento possibile ipotizzare quando il team avrà modo di rimettersi al lavoro.

Private Division ci tiene inoltre a far sapere che tutti i dipendenti di Virtuos sono in salute, dunque fortunatamente non vi è alcun episodio di contagio da coronavirus tra i ranghi. Il publisher rimane in stretto contatto con gli sviluppatori e promette di tenere aggiornati gli interessati sullo stato della conversione per Switch di The Outer Worlds.

