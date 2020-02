Doom 64 e Quake 64 rimessi a nuovo con due Texture Pack HD

Doom Eternal è in arrivo il prossimo mese insieme ad una re-release di Doom 64, tuttavia quest’ultimo può già essere giocato tramite emulazione. Il sito Gaming Revived ha quindi deciso di pubblicare per l’occasione un Texture Pack HD per migliorare la veste grafica del gioco.

Il pacchetto include nuovi sprite per tutti i nemici e va in generale a migliorare le texture in bassa risoluzione della versione per Nintendo 64 rendendole per l’appunto in alta risoluzione. Ad affiancare Doom 64 arriva sempre dal medesimo sito un ulteriore pacchetto HD per un altro grande FPS per Nintendo 64, Quake 64. I giocatori PC potranno dunque riscoprire quest’ultimo titolo con texture potenziate.

Potete scaricare i due pacchetti da qui.

Fonte