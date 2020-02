BioWare ufficialmente al lavoro sul rilancio di Anthem

A distanza di un anno esatto dalla pubblicazione di Anthem, BioWare ha fatto sapere di essersi rimessa al lavoro per portare a termine il rilancio completo del gioco.

Intervenendo sul sito ufficiale della compagnia, il general manager Casey Hudson ha ricordato che il team di sviluppo ha lavorato alacremente per correggere i tanti problemi che hanno afflitto Anthem sin dal lancio, consegnando ai giocatori ben tre stagioni di contenuti che hanno portato con loro diversi contenuti aggiuntivi gratuiti. Tuttavia Hudson ha ammesso che quanto svolto finora non è bastato a rendere Anthem un gioco migliore, per questo riconosce che vi è bisogno di un lavoro ben più importante che vada a intervenire sulle fondamenta stesse dell’opera in questione.

Dunque BioWare sfrutterà i prossimi mesi per riprogettare interamente le basi su cui si poggia il gioco, andando a intervenire sul loop di gameplay e sul sistema di progressione affinché siano entrambi più gratificanti per gli utenti. Ciò detto, affinché sia possibile che il team dedicato possa dedicare la massima attenzione a questo progetto, BioWare interromperà la pubblicazione di nuovi contenuti ed eventi. Hudson precisa che durante questo periodo i server di Anthem rimarranno attivi, ma assisteremo al riciclo di eventi stagionali passati invece di avere contenuti inediti.

Condividi con gli amici Inviare