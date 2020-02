Nioh 2: annunciato un Last Chance Trial in prossimità del lancio

Koei Tecmo e Sony hanno annunciato il Last Chance Trial di Nioh 2. Disponibile su PS4 dal 28 febbraio al primo marzo, la versione trial è l’ultima possibilità di provare il gioco gratuitamente prima che questo sarà lanciato a marzo.

La demo non richiede il PlayStation Plus e include un totale di tre missioni, inoltre vanta un editor per la creazione dei personaggi rinnovato che permette di trasportare le creazioni nel gioco completo qualora venga acquistato. A quanto pare tuttavia i progressi di gioco non potranno essere trasferiti, ma unicamente il nostro personaggio.

Nioh 2 sarà disponibile dal 13 marzo in esclusiva su PS4.

