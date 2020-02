Call of Duty: Warzone potrebbe uscire a marzo ed essere free-to-play

Abbiamo già parlato qualche giorno fa della possibile esistenza di Call of Duty: Warzone, la presunta modalità battle royale di Modern Warfare, tuttavia oggi riportiamo delle nuove indiscrezioni secondo le quali tale modalità possa in realtà essere un vero e proprio titolo free-to-play standalone.

A darne notizia ci pensa VGC, sulle cui colonne leggiamo che Warzone potrebbe vedere la luce già dal prossimo 10 marzo e supportare fino a 200 utenti contemporanei in ogni match. Secondo i rumor, la mappa di questa battle royale dovrebbe essere davvero enorme per contenere tutti questi giocatori, ma dovrebbe essere anche molto familiare ai fan di Call of Duty dal momento che pare includa sezioni prese in prestito dalle mappe multiplayer più popolari.

Chiaramente quanto appena scritto va preso con le proverbiali molle, sebbene queste indiscrezioni appaiono piuttosto credibili.

