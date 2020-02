Dissidia Final Fantasy NT: il prossimo aggiornamento sarà l'ultimo

Il prossimo corposo aggiornamento per Dissidia Final Fantasy Arcade e Dissidia Final Fantasy NT sarà l’ultimo, così ha confermato il producer Ichiro Hazama durante l’ultimo live stream del gioco.

Non sono previsti ulteriori aggiornamenti, ma il servizio online continuerà, questo significa che i giocatori potranno continuare a combattere online gli uni contro gli altri. Stando al director Takeo Kujiraoka, non ci sono piani per un futuro “Dissidia Final Fantasy 2.”

L’ultimo aggiornamento sarà disponibile dal 20 febbraio per Dissidia Final Fantasy Arcade e il 5 marzo per Dissidia Final Fantasy NT su PS4 e PC. La patch include le versioni 3rd Form e 5th Weapon per Emperor Mateus e Cloud of Darkness.

Fonte