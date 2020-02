Nintendo terrà un Direct per Animal Crossing: New Horizons

Nintendo ha annunciato che terrà un Direct interamente dedicato ad Animal Crossing: New Horizons.

L’inizio della trasmissione della durata di circa venticinque minuti è previsto per le 15:00 di domani, giovedì 20 febbraio. Il Direct permetterà ai fan di scoprire in dettaglio il Pacchetto Isola Deserta di Nook Inc., e sarà possibile seguirlo come di consueto attraverso il canale YouTube di Nintendo Italia.

Vi ricordiamo, infine, che Animal Crossing: New Horizons sarà disponibile esclusivamente su Switch dal 20 marzo 2020.

Condividi con gli amici Inviare