Il remake di Gothic si farà, THQ Nordic aprirà uno studio dedicato

Dopo aver pubblicato una breve demo giocabile al fine di esplorare la possibilità di dar vita a un remake di Gothic, THQ Nordic ha fatto sapere che il progetto verrà portato avanti da un nuovo studio che verrà aperto in quel di Barcellona, in Spagna.

La decisione di dare luce verde allo sviluppo del gioco parte dalle risposte che i fan della serie hanno fornito alla compagna attraverso un apposito sondaggio. Stando ai dati rivelati dalla stessa THQ Nordic, il 94,8% degli utenti che hanno provato il dimostrativo si è detto favorevole a un remake di Gothic, mentre solo il restante 5,2% non ha gradito i contenuti del teaser tanto da sconsigliare il prosieguo dei lavori.

La compagnia fa sapere che lo studio catalano verrà messo immediatamente al lavoro sul remake, il quale vedrà la luce prossimamente sia su PC che su console. A questo punto è facile immaginare che per console si intenda la prossima generazione ormai dietro l’angolo, anche perché i tempi di sviluppo non saranno certamente brevi.

Condividi con gli amici Inviare