MotoGP 20: Milestone ne annuncia la data di uscita

Milestone ha annunciato la data di uscita di MotoGP 20, l’ultima incarnazione della celebre saga di videogiochi di corse su due ruote.

Per la prima volta nella sua storia, il titolo sarà pubblicato poche settimane dopo l’inizio del campionato MotoGP ufficiale, così da consentire ai giocatori di godersi appieno le gare della stagione in corso insieme alle loro leggende. Con MotoGP 20, i giocatori possono partecipare alla stagione 2020, gareggiando contro i campioni della MotoGP, oppure possono mettersi nei panni di un giovane pilota, per scalare le classifiche della Red Bull MotoGP Rookies Cup per raggiungere la classe regina.

In MotoGP 20 i giocatori sono ora in grado di assumere il pieno controllo della propria carriera, prendendo decisioni che possono fare la differenza in pista. La carriera manageriale è tornata con molte nuove funzionalità che metteranno alla prova le abilità di guida e strategiche dei giocatori. Entrando a far parte di un team ufficiale 2020 o di un nuovo team sponsorizzato da veri marchi del mondo MotoGP, i giocatori avranno un entourage completo da gestire, che li supporterà nella selezione di un nuovo team, nell’analisi dei dati delle gare o nello sviluppo della moto. Proprio come nella vera MotoGP, i giocatori dovranno prendere le migliori decisioni per trovare una strategia vincente per dominare il campionato.

MotoGP 20 uscirà il 23 aprile su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia.