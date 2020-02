Square Enix svela la sua lineup per il PAX East 2020

Square Enix ha annunciato la lineup per il PAX East 2020 che si terrà dal 27 febbraio all’1 marzo al Boston Convention Center.

In particolare saranno tre i titoli protagonisti dello stand Square Enix: Final Fantasy 7 Remake, Final Fantasy 14 Online e Outriders. Del primo sarà presente una demo giocabile, i visitatori potranno poi provare la sfida Ruby Weapon introdotta con la patch 5.2 in FF 14 Online, Outriders sarà invece al centro di un panel con i ragazzi di People Can Fly.

