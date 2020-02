The Division 2 è in prova gratuita per tutto il weekend

Ubisoft sta per dare il via a un weekend di prova gratuita per The Division 2 in vista dell’imminente uscita dell’espansione Warlords of New York.

A partire da domani, giovedì 27 febbraio, e fino a domenica 1 marzo sarà possibile accedere ai server del MMO targato Massive Entertainment senza sborsare nemmeno un centesimo, avendo così la possibilità di toccare con mano tutti i contenuti del gioco. Ubisoft fa sapere, inoltre, che tutti i progressi accumulati durante la prova gratuita verranno mantenuti in caso si decida di acquistare il gioco completo. Da notare che gli utenti PC necessiteranno di un account gratuito Uplay per provare The Division 2, mentre chi gioca su PS4 e Xbox One avrà bisogno di una sottoscrizione attiva a PlayStation Plus o Xbox Live Gold.

Vi ricordiamo, infine, che l’espansione premium Warlords of New York sarà disponibile dal prossimo 3 marzo, portando con sé una nuova area esplorabile e diversi contenuti aggiuntivi.

