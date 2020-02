Resident Evil 3: Capcom conferma l'arrivo di una demo

Attraverso i suoi canali social, Capcom ha appena fatto sapere che presto verrà pubblicata una demo di Resident Evil 3.

Sarà dunque possibile mettere le mani su una versione dimostrativa del remake di questo celebre survival horror, tuttavia non è stato reso noto né quando verrà diffusa la demo, né su quali piattaforme verrà pubblicata.

Sappiamo che Resident Evil 3 uscirà il prossimo 3 aprile su PC, PS4 e Xbox One, dunque è altamente probabile che la demo veda la luce nelle settimane che ci separano dal lancio. Capcom dichiara che diffonderà ulteriori notizie a riguardo nel prossimo futuro, dunque non dobbiamo far altro che attendere.

It was written in the STARS… 💫

A Resident Evil 3 Demo is on the way. We'll have more details in the near future! pic.twitter.com/wqN2AwI3pH

