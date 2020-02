Platinum Games aprirà un nuovo studio a Tokyo

Platinum Games sta per espandersi al di fuori di Osaka con l’apertura di un nuovo studio di sviluppo in quel di Tokyo.

La succursale sarà pienamente operativa a partire dal mese di aprile e potrà ospitare fino a 100 dipendenti. Il compito di questa realtà sarà quello di portare avanti i lavori su Project GG, il nuovo videogioco diretto da Hideki Kamiya presentato con un teaser trailer nella giornata di ieri.

Da notare che quello legato all’apertura dello studio di Tokyo è il terzo dei quattro annunci programmati da Platinum Games: i primi due sono stati la presentazione di The Wonderful 101 Remastered e Project GG. A questo punto restiamo in attesa di saperne di più circa il quarto e ultimo annuncio.

