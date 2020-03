FIFA 20 torna al primo posto della classifica italiana delle vendite

Dopo una settimana in seconda posizione, FIFA 20 torna in cima alla classifica italiana delle vendite software.

Il videogioco di calcio targato EA Sports precede Grand Theft Auto V e un altro titolo sportivo, NBA 2K20, rispettivamente al secondo e terzo posto.

Nessuna novità degna di nota tra le prime dieci posizioni, tuttavia da segnalare il debutto in diciannovesima posizione dell’unica new entry settimanale: stiamo parlando della raccolta che include le riedizioni di Bayonetta e Vanquish.

Di seguito la top ten aggregata:

FIFA 20 Grand Theft Auto V NBA 2K20 Tom Clancy’s The Division 2 Days Gone Call of Duty: Modern Warfare Dragon Ball Z: Kakarot Red Dead Redemption 2 Need For Speed Heat Tom Clancy’s Rainbow Six Siege