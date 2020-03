Valorant: svelati i requisiti hardware dell'FPS targato Riot Games

Dopo aver svelato il gameplay di Valorant in un primo video diffuso qualche ora fa, Riot Games ha svelato i requisiti hardware necessari a far girare questo FPS competitivo online su PC.

Da notare che il nuovo videogioco degli autori di League of Legends non sarà per nulla esoso in termini di risorse hardware, come potete notare dai requisiti presenti qui in basso.

Requisiti minimi (30fps)

Sistema operativo : Windows 7, 8, 10 64-bit

: Windows 7, 8, 10 64-bit Processore : Intel i3-370M

: Intel i3-370M Scheda video : Intel HD 3000

: Intel HD 3000 RAM: 4GB

Requisiti consigliati (60fps)

Sistema operativo : Windows 7, 8, 10 64-bit

: Windows 7, 8, 10 64-bit Processore : Intel i3-4150

: Intel i3-4150 Scheda video : Geforce GT 730

: Geforce GT 730 RAM: 4GB

Requisiti consigliati (144fps)

Sistema operativo : Windows 7, 8, 10 64-bit

: Windows 7, 8, 10 64-bit Processore : Intel Core i5-4460 3.2GHz

: Intel Core i5-4460 3.2GHz Scheda video : GTX 1050 Ti

: GTX 1050 Ti RAM: 4GB

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che abbiamo pubblicato una corposa anteprima in cui svisceriamo a fondo i vari elementi di Valorant.