Pathologic 2 presto su PS4, annunciata la data di uscita

Pathologic 2 sta per vedere la luce su PS4, e non bisognerà attendere a lungo dal momento che la data di uscita è proprio dietro l’angolo.

A darne notizia ci hanno pensato il publisher tinyBuild e gli sviluppatori di Ice-Pick Lodge, i quali hanno fatto sapere che questa particolare avventura a tinte horror sarà disponibile sulla console Sony a partire dal prossimo 6 marzo.

Vi ricordiamo che Pathologic 2 è già disponibile sia su Xbox One che PC (quest’ultima versione recensita dal nostro Paolo Besser).

#Pathologic 2, the ground breaking open world horror RPG, is finally coming to PlayStation 4 next week, on March 6th! pic.twitter.com/FqhbBSOWKa — tinyBuild at #PAXEast2020 (@tinyBuild) February 29, 2020