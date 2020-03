The Longing: un insolito trailer di quattro ore ne celebra il lancio

Studio Seufz ha confezionato un isolito trailer di lancio della durata di ben quattro ore per celebrare la pubblicazione di The Longing su PC.

Il video che trovate qui in alto vede il protagonista dormire beato per quasi tutta la durata del filmato, riprendendo la caratteristica principale di The Longing. Nel gioco, infatti, si vestono i panni del solitario Ombra, l’ultimo servitore di colui che una volta era il sovrano del regno sotterraneo. Dato che i suoi poteri si sono affievoliti, il Re si è abbondonato a un sonno ristoratore della durata di 400 giorni. Lo scopo del gioco è rimanere nel palazzo sotterraneo per tutti e 400 i giorni (reali) che ci separano dal risveglio del Re.

Mentre aspettate, però, ricordatevi di dare un’occhiata alla nostra recensione!