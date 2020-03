Mortal Kombat 11: ecco il primo gameplay di Spawn

NetherRealm Studios ha diffuso il primo trailer di gameplay ufficiale di Spawn, il prossimo personaggio che si unirà al roster di Mortal Kombat 11.

Il personaggio nato dalla fantasia di Todd McFarlane può contare su una serie di mosse violentissime per fare a pezzi i suoi avversari, portando con sé tantissimi strumenti di morte come catene, asce, spade e mazze.

Segnaliamo che il DLC di Spawn sarà disponibile dal 17 marzo per i possessori del Kombat Pack, mentre dal 24 marzo per tutti gli altri giocatori.