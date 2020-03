DOOM Eternal: svelati i requisiti hardware minimi e consigliati

Bethesda ha rivelato i requisiti hardware minimi e consigliati di DOOM Eternal, l’attesissimo nuovo FPS sviluppato da id Software in uscita il prossimo 20 marzo non solo su PC, ma anche su PS4, Xbox One, Switch e Stadia.

Requisiti minimi

Sistema operativo : Windows 7 / 10 64-bit

: Windows 7 / 10 64-bit Processore : Intel Core i5 @ 3.3 GHz / AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz

: Intel Core i5 @ 3.3 GHz / AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz Scheda video : Nvidia GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6GB), GTX 1650 (4GB) / AMD Radeon R9 290 (4GB), RX 470 (4GB)

: Nvidia GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6GB), GTX 1650 (4GB) / AMD Radeon R9 290 (4GB), RX 470 (4GB) RAM : 8GB

: 8GB Spazio su disco: 50GB

Requisiti consigliati

Sistema operativo : Windows 7 / 10 64-bit

: Windows 7 / 10 64-bit Processore : Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 1800X

: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 1800X Scheda video : NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB), RTX 2060 (8GB) / AMD Radeon RX Vega56 (8GB)

: NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB), RTX 2060 (8GB) / AMD Radeon RX Vega56 (8GB) RAM : 16GB

: 16GB Spazio su disco: 50GB