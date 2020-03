Void Bastards potrebbe presto approdare su Nintendo Switch

Stando alle ultime indiscrezioni circolate in rete, pare proprio che Void Bastards sia in dirittura di arrivo su Nintendo Switch.

Lo veniamo a sapere grazie alla comparsa di tale presunta nuova versione del gioco sul sito dell’ESRB, l’ente americano che si occupa di classificare i videogiochi in uscita.

Lo sparatutto di stampo roguelike sviluppato da Blue Manchu ed edito da Humble Bundle, dunque, potrebbe presto vedere la luce sulla console ibrida della Casa di Kyoto. È dunque probabile che l’annuncio vero e proprio avvenga in uno dei due Direct che dovrebbero venire trasmessi nei prossimi giorni.

Fino all’annuncio ufficiale, però, vi invitiamo a prendere queste informazioni con le dovute cautele.

