MotoGP 20: pubblicato il primo trailer di gameplay

Milestone ha confezionato e diffuso il primo trailer di gameplay di MotoGP 20, l’ultima incarnazione dell’ormai celebre serie di videogiochi dedicata al motomondiale.

Il video illustra un giro completo sul circuito del Mugello a bordo della Yamaha di Valentino Rossi, in condizioni atmosferiche asciutte. Il video mostra una fisica e un comportamento della moto molto più realistici, che rendono il gameplay più tecnico e basato sulle abilità. Consente inoltre di dare un’occhiata alle nuove funzionalità di gestione del carburante e di consumo asimmetrico dei pneumatici che aumentano ulteriormente il livello di competenze strategiche necessarie per dominare il campionato MotoGP. Come nella vita reale, lo stress e l’usura dei pneumatici non si applicano su entrambi i lati e al centro in modo uguale. MotoGP 20 implementerà queste tre aree separatamente e riprodurrà alcune dinamiche del mondo reale nei minimi dettagli. In ogni gara i giocatori saranno in grado di decidere la quantità di carburante e il tipo di pneumatico da utilizzare, tenendo sempre presente che la fisica della moto è influenzata dalle loro decisioni.

Segnaliamo, infine, che MotoGP 20 sarà pubblicato il 23 aprile su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e Nintendo Switch.