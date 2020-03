Xbox Series X: il nuovo controller vanterà alcune modifiche

In un’intervista su Xbox Wire, il senior designer Ryan Whitaker ha svelato alcune delle differenze tra il nuovo controller di Xbox Series X e il suo predecessore.

La differenza più grande sta nell’ergonomia del nuovo controller che ora è più facile da tenere per i giocatori con mani più piccole. Il team ha ottenuto questo effetto “arrotondando e riducendo leggermente le parti attorno ai grilletti e scolpendo accuratamente le impugnature”.

Il nuovo D-pad è progettato come un ibrido tra i due design sostituibili sul controller Xbox Elite. Ora consentirà al pollice di poggiarsi più comodamente all’interno e apparentemente consentirà una facile pressione dei tasti rendendo anche più semplice eseguire sweep o diagonali.

Come visto in precedenza, il controller ora ha anche un nuovo pulsante Condividi, tuttavia non è chiaro esattamente come funzionerà. Whitaker ha spiegato che il pulsante è progettato per consentire la registrazione di schermate o video senza la necessità di menu su schermo.

Il nuovo controller ora consentirà connessioni Bluetooth più veloci e include la funzione Bluetooth Low Energy che dovrebbe rendere più semplice l’associazione. Il controller ora ha una porta USB-C ed è stata rimossa la latenza tra input e schermo.

Mentre sapevamo già che i controller Xbox One funzioneranno su Xbox Series X, anche il contrario è stato oggi confermato. Anche il PC e i dispositivi Android e iOS saranno supportati dal nuovo controller Xbox.

Qui trovate anche le specifiche tecniche della nuova Xbox svelate nella giornata di oggi.

