Shadow Man Remaster annunciato per PC, PS4, Xbox One e Switch

Shadow Man, l’acclamato action adventure originariamente sviluppato da Acclaim e rilasciato per Nintendo 64 (successivamente pubblicato su PC, PlayStation e Dreamcast), verrà rimasterizzato e ripubblicato l’anno prossimo per PC (tramite Steam e GOG), PS4 , Xbox One e Nintendo Switch.

La versione remaster avrà una risoluzione 4K, una migliore mappatura dell’ombra, illuminazione per pixel e anti-aliasing, e verranno introdotti contenuti tagliati non presenti nel gioco originale. “Il nostro obiettivo con la remaster è quello di dare alla generazione odierna di giocatori tutte le funzionalità che si aspettano da un titolo moderno, preservando le qualità che hanno reso il personaggio iconico di Valiant e l’originale gioco di Shadow Man così memorabili,” ha affermato Stephen Kick, CEO di Nightdive Studios.

In Shadow Man i giocatori vestiranno i panni dell’eroe soprannaturale Michael LeRoi nell’era di Jack lo Squartatore, dove combatteranno i demoni del Deadside che stanno entrando nel nostro mondo. Il remaster è alimentato dal motore KEX di Nightdive, lo stesso del neo annunciato Blade Runner: Enhanced Edition e dei recenti remaster di System Shock, Turok e Forsaken. Una nuova serie a fumetti di Shadow Man è in uscita il 20 maggio.

