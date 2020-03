Destiny 2: da oggi torna lo Stendardo di Ferro

Il primo Stendardo di Ferro della Stagione dell’Intrepido sta per prendere il via: l’appuntamento è per il tardo pomeriggio di oggi, quando avverrà il consueto reset settimanale dei server di Destiny 2.

La modalità PvP porterà con sé anche un nuova impresa, la cui ricompensa è una nuova arma Pinnacolo: si tratta dell’arco leggendario Corna del Cervo. Tra le ricompense farà il suo ritorno anche il set di armatura Commemorazione del Ferro, aggiornato secondo gli standard delle armature 2.0.

Lo Stendardo di Ferro sarà attivo dalle 18:00 di oggi, martedì 24 marzo, fino alle 19:00 di martedì 31 marzo.

