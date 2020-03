Nintendo Direct Mini: ecco un riepilogo di cos'è stato annunciato oggi

Nel suo ultimo Nintendo Direct Mini trasmesso oggi, Nintendo ha presentato una vasta gamma di giochi per Nintendo Switch in uscita nel 2020, alcuni dei quali disponibili già da oggi.

Ecco dunque un riepilogo con gli annunci più importanti:

Aggiornamento per Ring Fit Adventure: nel corso della giornata di oggi arriverà un aggiornamento gratuito per Ring Fit Adventure, che include la nuova modalità “Ritmo fitness”, un’opzione per passare a una voce femminile per Ring e cambiare la lingua dell’audio, e altro ancora. In Ritmo fitness bisogna esercitarsi a tempo con una decina di brani della colonna sonora di Ring Fit Adventure, oltre ad alcune tracce di celebri giochi Nintendo come Super Mario Odyssey, Splatoon 2 e The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Shinsekai: Into the Depths: in questo gioco di esplorazione degli abissi marini i giocatori devono raccogliere risorse per migliorare il loro equipaggiamento, fabbricare oggetti e immergersi ancora più in profondità. Mentre si esplorano misteriosi ambienti sottomarini, per sopravvivere bisogna tenere d’occhio i livelli di pressione e ossigeno. Shinsekai: Into the Depths è disponibile da oggi su Nintendo Switch.

Panzer Dragoon: Remake: in questa nuova edizione del classico gioco in cui si cavalcano draghi, i giocatori dovranno attraversare incredibili scenari in sella al Drago blu, affrontando gigantesche creature e letali navi da guerra con comandi a 360 gradi e possibilità di agganciare i bersagli. Panzer Dragoon: Remake arriva oggi su Nintendo Switch, come esclusiva temporanea per console.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy: l’Accademia Jedi di Luke Skywalker apre i battenti a tutti coloro che desiderano imparare a usare la Forza! È possibile personalizzare l’aspetto del proprio Jedi e combattere online insieme a un massimo di 15 giocatori. Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy è disponibile da oggi per Nintendo Switch.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition: l’originale Xenoblade Chronicles, che vide il debutto di un amatissimo personaggio come Shulk, arriva su Nintendo Switch con una nuova storia in appendice, Xenoblade Chronicles: Un futuro comune. In questa sua veste rinnovata, il celebre gioco di ruolo vanta una grafica e una fluidità senza precedenti. L’interfaccia utente e gli schermi dei menu sono più facili da leggere e da usare, e alcune tracce della colonna sonora sono state rimasterizzate o remixate. Sarà possibile immergersi nel mondo di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition a partire dal giorno di lancio, il 29 maggio. Dalla stessa data sarà anche disponibile la Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Collector’s Edition, che comprende anche un volume di 250 pagine con meravigliosi paesaggi, uno SteelBook, un disco in vinile con tanto di Monade stampata sulla custodia e un poster. Chi preordina il gioco potrà prescaricarlo già oggi dal Nintendo eShop e riceverà punti d’oro del valore pari al 5% della somma spesa.

Animal Crossing: New Horizons: ora che Animal Crossing: New Horizons è stato pubblicato per Nintendo Switch, è in arrivo il primo evento stagionale. Dal 1° al 12 aprile, infatti, i residenti dell’isola potranno partecipare alla caccia all’uovo e partire alla ricerca delle uova nascoste da Ovidio, il coniglio in visita sull’isola, per poi usarle per realizzare nuovi oggetti. Il prossimo aggiornamento gratuito arriverà a fine aprile e introdurrà un altro evento, la Giornata della Terra. È possibile seguire l’account Twitter di Animal Crossing per tutte le ultime notizie e aggiornamenti sul gioco.

Pass di espansione di Pokémon Spada e Pass di espansione di Pokémon Scudo: con il pass di espansione di Pokémon Spada e il Pass di espansione di Pokémon Scudo saranno disponibili due nuove aree della regione di Galar: un’enorme isola in mezzo al mare, l’Isola dell’armatura, e un glaciale scenario innevato conosciuto come Landa Corona. Sull’Isola dell’armatura, i giocatori troveranno un nuovo dojo in cui affinare le proprie abilità nelle lotte Pokémon. Allenandosi in questo dojo, i giocatori potranno ricevere il Pokémon leggendario Kubfu dal maestro Mustard. A un certo punto, poi, si potrà ricevere il permesso di affrontare le Torri dei Due Pugni sull’Isola dell’Armatura. Conquistata una delle due torri, Kubfu si evolverà in Urshifu. Oltre a nuovi abiti e acconciature, i Pass di espansione includeranno nuovi sfondi, effetti e cornici per le card della Lega Pokémon. La parte 1 del Pass di espansione di Pokémon Spada e del Pass di espansione di Pokémon Scudo, L’isola solitaria dell’armatura, verrà pubblicata a fine giugno. Ulteriori informazioni sulla parte 2 di questi Pass di espansione, Le terre innevate della corona, verranno svelate in futuro. È possibile acquistare i Pass di espansione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, che daranno accesso alla parte 1 e alla parte 2 non appena verranno pubblicate, al prezzo di 29,99 € ciascuno nel Nintendo eShop.

BRAVELY DEFAULT II: in questo sequel dell’originale BRAVELY DEFAULT, quattro nuovi Eroi della Luce intraprendono una grandiosa e gloriosa missione, guidati dai Cristalli elementali. Come il predecessore, BRAVELY DEFAULT II offre un sistema di combattimento che esalta la strategia dei giocatori, impegnati a decidere se attaccare (Brave) o trattenersi in attesa del momento giusto per sferrare un attacco (Default). Meravigliosi scenari da esplorare e classi tutte nuove attendono i giocatori in BRAVELY DEFAULT II, un altro epico GDR che si aggiunge alla collezione di titoli per Nintendo Switch. Una demo gratuita è disponibile già da oggi.

Le gemme di 2K: numerosi titoli pubblicati da 2K sono in arrivo su Nintendo Switch il 29 maggio tra cui il classico sci-fi XCOM 2 Collection – che include XCOM 2, 4 pacchetti di DLC, e l’espansione War of the Chosen – nonché Borderlands Legendary Collection, che include l’originale Borderlands, il sequel Borderlands 2 e il “prequel”, Borderlands: The Pre-Sequel. 2K porterà su Nintendo Switch anche la sua acclamata serie BioShock, con BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered e BioShock Infinite: The Complete Edition, oltre a BioShock: The Collection, che include tutti e tre i titoli BioShock in un’unica soluzione.

Super Smash Bros. Ultimate: il primo personaggio del Fighters Pass Vol. 2 di Super Smash Bros. Ultimate arriverà dal gioco per Nintendo Switch… ARMS! Il personaggio sarà annunciato e reso disponibile a giugno.

Burnout Paradise Remastered: 10 anni dopo, il classico gioco di corse ad alte prestazioni ritorna in una versione rimasterizzata. Gare mozzafiato, spericolate acrobazie e, soprattutto, una smodata quantità di distruzione automobilistica: Burnout Paradise Remastered arriverà sgommando su Nintendo Switch nel corso del 2020.

Fuser: in questo nuovo rhythm game proposto dagli sviluppatori Harmonix, creatori di Rock Band, si vestiranno i panni di un DJ. Fuser verrà pubblicato per Nintendo Switch in autunno.

King’s Bounty II: fin dal 1990, la serie King’s Bounty ha contribuito a influenzare l’evoluzione dei GDR occidentali. In questo nuovo titolo, la serie ritorna con un look rinnovato e un nuovo approccio di gioco. In King’s Bounty II la grafica è più realistica, le scelte fatte nel gioco sono più importanti che mai, e un nuovo sistema di sviluppo dei personaggi determina etica e affinità dei nuovi personaggi. King’s Bounty II arriverà su Nintendo Switch nel 2020.

Ninjala: in questo gioco free-to-play, fino a 8 giocatori si sfidano per guadagnare punti e conquistare la vittoria. Nei panni di ninja, devono attraversare livelli, mimetizzarsi e gestire un arsenale di armi come pesanti martelli, veloci e letali katane e malefici yo-yo. Rivendica la tua supremazia in battaglie tutti-contro-tutti, oppure collabora in scontri 4-contro-4. Ninjala arriverà di soppiatto su Nintendo Switch il prossimo 27 maggio.

Catherine: Full Body: Questa particolare avventura a rompicapi è in arrivo per Nintendo Switch con il titolo di Catherine: Full Body, un remake del gioco originale: bisognerà scalare una torre di blocchi rompicapo e affrontare una vicenda adulta, intensa e avvincente. Catherine: Full Body sarà disponibile per Nintendo Switch il 7 luglio.

Star Wars Episode I: Racer: per tutti quelli che non vedono l’ora di allacciare le cinture e sfrecciare per il primo posto, Star Wars Episode I: Racer sarà prossimamente disponibile per Nintendo Switch.

Nei prossimi mesi sono in arrivo su Nintendo Switch anche molti altri giochi, tra cui Saints Row IV: Re-Elected (27 marzo), Trials of Mana (24 aprile), The Elder Scrolls: Blades (primavera 2020), Minecraft Dungeons (primavera 2020), Warhammer 40,000: Mechanicus (maggio), MR. DRILLER DrillLand (25 giugno), The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (30 giugno) e Vigor (autunno).

Per tenere d’occhio questa grande quantità di titoli, gli utenti di Nintendo Switch possono usare la wishlist del Nintendo eShop. Inoltre, adesso è possibile gestire la wishlist anche tramite il sito Nintendo.