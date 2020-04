LEGO Super Mario: da oggi sarà possibile effettuare i preordini

Oggi LEGO Group ha annunciato l’apertura dei preordini per le Avventure di Mario – Starter Pack di LEGO Super Mario. Gli appassionati potranno assicurarsi il proprio set di questa attesissima nuova linea di prodotti, frutto di una partnership unica con Nintendo. LEGO Super Mario presenta la simpaticissima figura interattiva di LEGO Mario che raccoglie monete in livelli di gioco reali, creati con i mattoncini LEGO. Non si tratta né di un videogioco, né di un tradizionale set di mattoncini: Mario interagirà con il mondo reale in un modo totalmente rivoluzionario, che permetterà di sperimentare nuove esperienze LEGO.

Gli appassionati potranno iniziare ad esplorare il mondo di LEGO Super Mario con le Avventure di Mario – Starter Pack, svelato oggi per la prima volta dal LEGO Design Lead Jonathan Bennink. Questo primo set del mondo di LEGO Super Mario è fondamentale per poter sbloccare i livelli successivi. Inoltre, contiene sette mattoncini interattivi indispensabili per interagire con il personaggio di LEGO Mario e presenti esclusivamente in questo set.

Il simpatico personaggio di LEGO Mario ha schermi LCD integrati negli occhi, nella bocca e nel petto, in grado di mostrare un’ampia varietà di reazioni istantanee al movimento e ai colori e alle azioni dei mattoncini. Incluso anche un altoparlante per riprodurre gli iconici effetti sonori e la musica della serie di videogiochi.

“Super Mario è sempre stato adattato ai vari hardware del momento”, ha affermato Takashi Tezuka, Executive Officer e Game Producer di Nintendo. “Sono contento che in questo progetto con LEGO Group, Mario esca dal mondo digitale delle console e dei dispositivi smart, per entrare a far parte del mondo reale con un nuovo gioco dedicato interamente a lui. E’ emozionante pensare che LEGO Mario possa diventare un vero amico dei bambini, pronti a giocare con le ambientazioni del mondo di Mario create da loro.”

I bambini dai sei anni in su possono costruire livelli e giocare liberamente, con sfide ricche di azione e tantissimo divertimento creativo in un’esperienza altamente interattiva. Il personaggio di LEGO Mario raccoglie monete virtuali, mentre corre e salta dal tubo iniziale alla bandierina finale, districandosi tra mattoncini LEGO, piattaforme nuvola e combattendo contro i Goomba e il cattivo Bowser Junior.

Lo Starter Pack può essere combinato con i Pack di Espansione di LEGO Super Mario, ognuno dei quali permette di sbloccare sfide uniche e personaggi con cui giocare insieme o contro gli amici. I primi Pack di Espansione, rivelati oggi, comprendono lo Scivolo della Pianta Piranha – Pack di Espansione e la Battaglia finale al Castello di Bowser – Pack di Espansione. Tutti i prodotti comprendono costruzioni modulari, gli appassionati hanno quindi la piena libertà di costruire il percorso LEGO che desiderano far affrontare a Mario.

Gli appassionati non potranno fare a meno dell’app gratuita di LEGO Super Mario rilasciata da LEGO Group, un supporto per migliorare l’esperienza di gioco fisico. Questa app tiene traccia dei punteggi per incoraggiare la ricostruzione continua, fornisce istruzioni digitali con zoom e rotazione per facilitare la costruzione, suggerisce altri modi creativi per costruire e giocare, offre un forum sicuro per condividere idee con gli amici.

“Siamo stati entusiasti della reazione mondiale all’annuncio del nuovo LEGO Super Mario,” ha affermato Jonathan Bennink, Digital Design Lead di LEGO Super Mario, LEGO Group. “Gli appassionati vogliono ricevere ancora più informazioni, quindi sono lieto che oggi abbiamo potuto svelare maggiori dettagli riguardanti questa nuova meravigliosa collaborazione, che ha portato a una reimmaginazione dell’esperienza di costruzione LEGO e a un modo completamente nuovo di giocare ispirato all’amata icona del videogioco, il simpaticissimo Mario. Non vediamo l’ora di vedere all’opera gli appassionati, che si sfideranno a vicenda grazie a questa esperienza di gioco molto coinvolgente.”

L’intera linea di LEGO Super Mario sarà lanciata il 1 agosto 2020, ma gli appassionati potranno preordinare le Avventure di Mario – Starter Pack su www.lego.com/supermario-startercourse e presso tutti i rivenditori del mondo.