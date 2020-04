Xbox Game Pass: svelati i giochi di aprile per PC e console

Microsoft ha annunciato i prossimi giochi in arrivo nel catalogo del servizio Xbox Game Pass per PC e console nel corso del mese di aprile.

A partire da domani, giovedì 9 aprile, gli utenti del servizio in possesso di una console Xbox One potranno mettere le mani su Journey to the Savage Planet, l’action di Typhoon Studios che mette il giocatore nei panni di un esploratore impegnato a scandagliare la superficie di un pianeta alieno alla ricerca di risorse per una futura colonizzazione. Sempre domani sarà disponibile anche Alvastia Chronicles, un gioco di ruolo vecchio stampo che strizza l’occhio alle opere giapponesi dello stesso genere.

Per quanto riguarda i titoli per PC, invece, questi sono lo stesso Alvastia Chronicles, Football Manager 2020, Mistover e Stranger Things 3: The Game. Da notare che in questo caso non sono state diffuse le date di disponibilità dei giochi, tuttavia faranno tutti capolino nel corso del mese.

