PlayStation Plus: gli abbonati ottengono un tema gratuito di FF 7 Remake

Oggi è stato aggiunto al PlayStation Store un nuovo tema di Final Fantasy 7 Remake per PS4. Il tema è gratuito tuttavia può scaricarlo solo chi possiede un abbonamento PlayStation Plus.

Il tema è dedicato a Cloud di Final Fantasy 7 Remake. Se guardate il video qui sotto possiamo notare la città di Midgard nel riquadro superiore, mentre spostandoci verso il basso vediamo Cloud in piedi davanti al reattore Mako. Questa seconda immagine ricrea fedelmente l’iconico artwork dell’originale Final Fantasy 7. Il tema propone anche la musica delle battaglie in sottofondo e le icone sono state modificate a mo’ di Materia per rendere ancor meglio l’atmosfera.

Final Fantasy 7 Remake è disponibile da oggi per PlayStation 4. Qui trovate la nostra recensione.

Fonte