Desperados III: svelata la ricca Collector's Edition

THQ Nordic ha presentato la Collector’s Edition di Desperados III, lo strategico a sfondo tattico in lavorazione presso Mimimi Productions e in arrivo prossimamente su PC, PS4 e Xbox One.

Di seguito i contenuti di questa edizione per collezionisti racchiusa in una confezione premium:

una copia del gioco;

cinque statuine alte 6 pollici;

un carillon che riproduce un brano della colonna sonora;

l’artbook ufficiale;

la colonna sonora ufficiale su CD;

il Season Pass di Desperados III con tre nuove missioni, in arrivo nel 2020;

otto cartoline.

Vi ricordiamo che Desperados III sarà disponibile sulle piattaforme citate in apertura nel corso della prossima estate.