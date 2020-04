XCOM: Chimera Squad includerà il supporto alle mod al lancio

Annunciato a sorpresa due giorni fa, XCOM: Chimera Squad sta già facendo parlare molto di sé, tanto che i fan della serie tattica sono pronti a sviluppare mod apposite per questo nuovo capitolo.

A tal proposito, Firaxis Games è intervenuta direttamente sulle colonne di USGamer per confermare che il gioco includerà già al lancio tutti gli appositi tool necessari a supportare le creazioni degli utenti. Ciò significa che i fan potranno realizzare senza alcun problema i propri nemici, personaggi, mappe e molto altro ancora.

Firaxis ha poi confermato che XCOM: Chimera Squad presenterà anche la modalità di gioco Ironman, che garantisce un singolo salvataggio per partita rendendo di fatto impossibile ricaricare un save precedente in caso di sconfitta.

Vi ricordiamo che XCOM: Chimera Squad sarà disponibile esclusivamente su PC dal prossimo 24 aprile.

