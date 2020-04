Jump Force arriverà nel 2020 su Nintendo Switch

Bandai Namco annuncia oggi che Jump Force Deluxe Edition arriverà su Nintendo Switch nel 2020. Il titolo includerà un roster di oltre 50 personaggi giocabili di 16 diversi franchise apparsi su Weekly Shonen Jump, compresi tutti i personaggi DLC del Character Pass 1.

I giocatori potranno divertirsi nei panni dei loro personaggi preferiti o creare un proprio avatar da usare nella modalità Storia o Versus. Esclusiva per la versione Nintendo Switch, una nuova modalità tag team 3 vs 3 offline permetterà una resa dei conti per 6 giocatori.

Qui sotto il nuovo trailer in italiano:

Bandai Namco ha annunciato anche il primo personaggio del Character Pass 2 di Jump Force: Todoroki Shoto dalla serie My Hero Academia. Lo studente della U.A. High School porterà il suo Quirk sul campo di battaglia, ghiacciandolo o facendolo ardere tra le fiamme.

Ecco il trailer dedicato a Todoroki:

In arrivo questa primavera per PlayStation 4, Xbox One e PC e più avanti nel 2020 anche per Nintendo Switch, Todoroki è il primo di cinque personaggi inclusi nel Character Pass 2. Ognuno può essere acquistato individualmente o è ottenibile tramite il Character Pass 2.

Chi acquista il Character Pass 2 avrà accesso a ogni personaggio con quattro giorni di anticipo.