Just Cause 4 e Wheels of Aurelia in regalo sull'Epic Games Store

Ancora regali da parte dell’Epic Games Store: questa settimana tocca all’action sopra le righe Just Cause 4 e all’italianissimo Wheels of Aurelia.

Entrambi i titoli sono riscattabili senza sborsare un centesimo dirigendosi sulla piattaforma digitale degli autori di Fortnite, ma vi ricordiamo che la promozione sarà valida solo per un periodo limitato, e cioè fino al prossimo 23 aprile.

A partire da quella data, poi, i due titoli in questione verranno sostituiti da un altro videogioco gratuito: si tratta del board game digitale For the King.

