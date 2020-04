Observer: System Redux includerà contenuti inediti

Nel pubblicare un nuovo trailer ufficiale di Observer: System Redux, Bloober Team ha annunciato che quella in arrivo sulle prossime console next-gen non sarà una semplice remaster, bensì includerà anche dei contenuti inediti.

Ambientato in un futuro distopico in cui la polizia neurale può entrare nelle menti dei sospettati per acquisire le prove necessarie alle indagini, il gioco seguirà ancora una volta le vicende di Dan Lazarski, interpretato dallo scomparso Rutger Hauer, tuttavia la sua storia verrà espansa grazie a dei nuovi contenuti la cui entità non è ancora stata dettagliata.

Observer: System Redux sarà disponibile nel corso delle prossime festività natalizie, con buona probabilità come titolo di lancio di PS5 e Xbox Series X.