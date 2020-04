Destiny 2: ecco il trailer dedicato ai Giochi dei Guardiani

Bungie ha confezionato un nuovo trailer di Destiny 2 interamente dedicato ai Giochi dei Guardiani, il prossimo evento della comunità che sarà attivo tra pochi giorni su tutte le piattaforme.

A partire dal 21 aprile e fino all’11 maggio, le tre classi di Guardiani si sfideranno per la supremazia attraverso attività e sfide accessibili a tutti i giocatori. Durante l’evento sarà possibile ottenere nuovi oggetti, tra cui un’arma esotica inedita e un set di armatura per ogni classe, oltre a una buona dose di elementi di personalizzazione estetica esclusivi.

Inoltre, assieme ai Giochi dei Guardiani verrà introdotta anche la nuova difficoltà Grandmaster per gli Assalti Cala la Notte.