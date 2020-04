Ninjala: il client dell'open beta è disponibile per il pre-download

GungHo Online Entertainment ha fatto sapere che il client dell’open beta di Ninjala è ora disponibile per il pre-download attraverso l’eShop di Nintendo Switch.

Questo gioco d’azione multiplayer entrerà nella fase di prova all’inizio della prossima settimana, permettendo agli interessati di testare a fondo la modalità battle royale da otto giocatori e quattro delle dodici armi disponibili al lancio: Ippon Katana, Drill Beat, SK8 Hammer, e Trick Ball.

Vi ricordiamo che l’open beta di Ninjala si terrà il 28 e il 29 aprile secondo il calendario riportato in questa notizia, segnaliamo infine che per partecipare non è necessaria una sottoscrizione attiva al servizio Nintendo Switch Online.

