Danganronpa: la trilogia approderà su dispositivi mobile

Quest’anno ricorre il decimo anniversario della serie Danganronpa di Spike Chunsoft e per celebrare questo traguardo, lo sviluppatore è pronto a portare la trilogia del franchise su altre piattaforme.

Annunciato oggi su Twitter, Spike Chunsoft ha svelato che la trilogia di Danganronpa è presto destinata ai dispositivi mobile. Questa include Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Danganronpa 2: Goodbye Despair e Danganronpa V3: Killing Harmony, che sono i tre titoli che compongono la serie principale. Questi tre giochi sono già stati pubblicati in Giappone, ma ora li avremo tutti anche qui in Occidente.

Al momento, Spike Chunsoft non ha specificato quando questi giochi giungeranno da noi, ma è sicuro che arriveranno su iOS e Android.

Spike ha anche riferito che questo annuncio ha semplicemente lo scopo di “dare il via al decimo anniversario di Danganronpa”. L’ipotesi è che in futuro potrebbero emergere altre rivelazioni relative al franchise. A questo punto incrociamo le dita per un possibile nuovo capitolo della serie.

