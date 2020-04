Deadly Premonition 2: un nuovo trailer ne annuncia la data di uscita

Rising Star Games e ToyBox hanno diffuso un nuovo trailer di Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise che ne annuncia la data di uscita.

Questa avventura investigativa debutterà in esclusiva su Nintendo Switch nel corso della prossima estate a partire dal 10 luglio 2020. Il gioco sarà disponibile sia in formato fisico che digitale via eShop.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise ci permetterà di vestire nuovamente i panni dell’agente speciale York e tornare a esplorare la surreale atmosfera di Le Carréper risolvere una misteriosa serie di omicidi.