Oggi Ubisoft ha svelato il primo trailer dal taglio cinematografico di Assassin’s Creed Valhalla.

Proprio ieri sera Ubisoft ha collaborato con l’artista BossLogic per rivelare il tema vichingo al centro di Assassin’s Creed Valhalla. In un flusso di otto ore (che è stato convenientemente condensato a quattro minuti in questo video), l’artista ha essenzialmente creato l’artwork che trovate in calce, al momento l’unica immagine disponibile. Dopo lo streaming, un tweet di Ubisoft Montreal ha dichiarato che un totale di 15 studi stanno lavorando su Valhalla. Montreal sembra essere lo studio principale con gli altri 14 studi a dargli manforte.

Stando al trailer e al sito ufficiale del gioco il nuovo Assassin’s Creed Valhalla sarà ambientato durante l’invasione dell’Inghilterra da parte dei Vichinghi e della conquista dai Bamburgh.

Assassin’s Creed Valhalla pare uscirà entro la fine dell’anno con la classica finestra Holiday 2020. È confermato che sarà un titolo cross-gen, tuttavia, nel trailer ha menzionato solo Xbox One e Xbox Series X. Sul sito ufficiale del gioco, conferma che arriverà anche su PS5, PS4, Stadia e PC (Uplay ed Epic Game Store). Il fatto di menzionare solo Xbox nel trailer potrebbe indicare che Ubisoft sta collaborando con Microsoft per qualche contenuto esclusivo.