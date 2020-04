Streets of Rage 4 è ora disponibile, il gioco è incluso con Xbox Game Pass

Streets of Rage 4 è ora disponibile su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Potete acquistarlo con uno sconto di lancio per un tempo limitato sulla maggior parte delle piattaforme, ma se siete membri di Xbox Game Pass potete iniziare subito a giocarci come parte dell’abbonamento.

Il ritorno al passato arriva dagli sviluppatori di Wonder Boy: The Dragon’s Trap e Streets of Fury e permette di rivivere la classica serie picchiaduro SEGA con deliziose opere d’arte disegnate a mano. Questo sequel si svolge 10 anni dopo Streets of Rage 3 e presenta personaggi classici come Axel, Blaze e Adam insieme a nuove aggiunte come Cherry e Floyd. Sono presenti inoltre i vecchi personaggi pixel art con i loro set di mosse originali dei tre tratte dai precedenti giochi di Streets of Rage.

