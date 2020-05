Close to the Sun si dirige verso Steam e GOG

Storm in a Teacup e Wired Productions hanno annunciato che Close to the Sun (qui la nostra recensione) sta per approdare sia su Steam che su GOG, dopo la fine del periodo di esclusiva sull’Epic Games Store.

L’avventura a tinte horror sviluppata dal team italiano sarà disponibile su entrambe le piattaforme digitali a partire da domani, martedì 5 maggio, al prezzo di € 14,90, con uno risparmio del 25% durante la prima settimana di lancio. Dopodiché il prezzo salirà a € 19,99.

Per l’occasione, inoltre, verrà resa disponibile anche nuova versione Digital Deluxe di Close to the Sun, in vendita al prezzo di € 24,99, che includerà la colonna sonora e l’art book digitale.