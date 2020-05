Assassin's Creed Valhalla: spunta una possibile data di uscita

Nelle ultime ore è saltata fuori una possibile data di uscita per Assassin’s Creed Valhalla, come riportato da un utente su Reddit.

L’utente in questione avrebbe avvistato la presunta data di lancio nel suo negozietto di fiducia, il quale avrebbe fissato l’uscita dell’action RPG targato Ubisoft Montréal al prossimo 16 ottobre. Naturalmente si tratta di un’informazione non confermata, tuttavia non sarebbe una data fuori dal comune considerando che tutti gli ultimi Assassin’s Creed sono stati immessi sul mercato nel corso del mese di ottobre dei rispettivi anni di pubblicazione.

Da notare, tuttavia, che questa presunta data di uscita di Assassin’s Creed Valhalla potrebbe nascondere anche la data di lancio delle console next-gen. A tal proposito vi ricordiamo che Valhalla sarà disponibile anche su PS5 e su Xbox Series X, ed è quindi plausibile che la sua uscita sia stata programmata affinché arrivi in concomitanza con il lancio di almeno una delle prossime console di Sony e Microsoft.

