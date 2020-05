Creative Assembly protagonista dell'ultimo documentario di Noclip

Il team di Noclip ha pubblicato un nuovo documentario della durata di circa un’ora interamente dedicato a Creative Assembly, lo studio britannico divenuto celebre soprattutto per la saga strategica di Total War.

Il lungo video ci porta alla scoperta dello studio d’Oltremanica, dalla genesi come compagnia volta soprattutto a convertire videogiochi per MS-Dos e Windows, fino alla svolta strategica con la nascita del fortunatissimo franchise di Total War, passando per l’acquisizione da parte di SEGA e la successiva creazione di diversi titoli pensati anche per il mercato console, come Viking: Battle For Asgard e Alien: Isolation.